Explosiones masivas en el centro de Teherán

El ministerio de Defensa de Turquía informó que un misil balístico procedente de Irán fue derribado en el espacio aéreo turco por las defensas de la OTAN, en el tercer incidente de este tipo en poco más de una semana.

"Un proyectil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", según un comunicado del ministerio.

La guerra en el Medio Oriente sigue impactando en los mercados, que cerraron con pérdidas en Asia y abrieron en rojo en Europa.

La bolsa de Tokio registró una caída de 1,2%, Hong Kong de 0,9% y Shanghái de 0,8, mientras que en las primeras operaciones europeas, París perdía 1,06%, Fráncfort 0,97%, Londres 0,75% y Milán 1,04%.

Por su lado, el petróleo se estabilizó en torno a los cien dólares. Sobre las 08H30 GMT, el barril de Brent subía un 2,04% hasta los 102,51 dólares y el WTI ganaba un 1,97% hasta los 97,62 dólares.

Dos personas murieron en Omán, después de que dos drones impactasen contra la gobernación de Sohar, antigua capital del país, según una fuente de seguridad citada por la agencia estatal.

El primer avión no tripulado cayó en la zona industrial de Al-Awahi, provocando la muerte de dos trabajadores extranjeros y dejando varios heridos. El segundo dron impactó en una zona abierta, sin que se registraran víctimas. Las autoridades de Omán continúan gestionando los dos incidentes y llevando a cabo investigaciones, sin que se haya mencionado la autoría del ataque.

Estas muertes se producen mientras continúa la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, a punto de cumplirse las dos semanas del inicio del conflicto. La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes, si bien Omán no permite que se usen sus bases para lanzar ataques directos contra la República Islámica.

La víspera, tras un ataque con drones que provocó un incendio en tanques de combustibles del puerto omaní de Salalah, Teherán dijo que este país del golfo Pérsico es "amigo y hermano" y aseguró estar investigando el incidente.

Explosiones masivas en el centro de Teherán

Explosiones masivas estremecieron el centro de Teherán, informó la televisión pública, que añadió que los ataques han alcanzado una zona a "poca distancia" de donde se celebraba una manifestación progubernamental.

Anteriormente, la televisión transmitió imágenes de muchedumbres que se congregaban en Teherán y otras ciudades para conmemorar el Día de Al Quds, o Día de Jerusalén, por el nombre árabe de la ciudad, el último viernes del Ramadán, en apoyo a la causa palestina y contra el control israelí de esa disputada ciudad.

El Ejército israelí instó el viernes a la población a evacuar dos zonas del corazón de Teherán, Vila (en el oeste) y Maniriyeh (en el sur), en previsión de ataques a "infraestructuras militares del régimen iraní" en las "próximas horas".

Una de las zonas afectadas por estas órdenes se encuentra cerca de la Universidad de Teherán, donde estaban convocadas miles de personas para la manifestación de Al Quds.

Australia evacúa personal no esencial de Israel, EAU y Líbano

El Gobierno de Australia ordenóla salida del personal no esencial de sus embajadas en Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Líbano ante el deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio.

La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, indicó en una rueda de prensa que la decisión responde al aumento de los riesgos en la región y señaló que únicamente permanecerá en esos países el personal considerado esencial para mantener las funciones diplomáticas y asistir a los ciudadanos australianos. La responsable de la diplomacia australiana reiteró además su recomendación a los australianos que se encuentran en Oriente Medio para que abandonen la zona si les es posible.

La medida se produce días después de que Camberra anunciara el despliegue de apoyo militar defensivo a países del golfo Pérsico afectados por ataques con misiles y drones iraníes.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó el envío de 85 militares y de un avión de alerta temprana E-7A Wedgetail a los Emiratos Árabes Unidos para reforzar la vigilancia y la defensa del espacio aéreo regional.

Según explicó el Gobierno, el despliegue tendrá inicialmente una duración de cuatro semanas y se enmarca en la cooperación de defensa con socios del Golfo, con el objetivo de contribuir a la seguridad regional. El ministro de Defensa, Richard Marles, subrayó que la participación australiana no implicará operaciones ofensivas contra Irán.

De acuerdo con datos oficiales, alrededor de 115.000 australianos residen actualmente en Oriente Medio, incluidos unos 24.000 en los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades australianas señalaron que continúan evaluando la evolución de la situación de seguridad en la región y que adoptarán nuevas medidas si fuera necesario para proteger a su personal y a sus ciudadanos.

Los Guardianes de la Revolución iraníes advirtieron este viernes (13.03.3026) que cualquier nueva manifestación contra el poder se enfrentará a una respuesta "más fuerte" que en enero, cuando miles de personas murieron durante la represión de protestas antigubernamentales.

"Hoy, el enemigo, incapaz de alcanzar sus objetivos militares sobre el terreno, vuelve a intentar sembrar el terror y provocar disturbios", indicó el ejército ideológico iraní en un comunicado difundido por televisión. Si hay nuevas movilizaciones, habrá "una respuesta aún más fuerte que la del 8 de enero", agregó la institución.

Al iniciar hace casi dos semanas su ataque contra Irán, los dirigentes de Estados Unidos e Israel alentaron a la población de la república islámica a levantarse contra sus dirigentes.

A finales de diciembre, las manifestaciones contra el alto coste de la vida en Irán, castigado por las sanciones occidentales, se convirtieron en un amplio movimiento de protesta contra las autoridades. Y la movilización alcanzó su momento álgido el 8 de enero. Las autoridades iraníes la tacharon de "disturbios" fomentados por "terroristas" que trabajaban para Israel y Estados Unidos.

El balance oficial de muertos de las autoridades se elevó a más de 3.000 personas que, según el Gobierno, eran en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes. Sin embargo, varias oenegés acusaron a las fuerzas de seguridad iraníes de disparar deliberadamente contra manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirma que más de 7.000 personas murieron por la represión.

El Ejército israelí afirmó haber lanzado este viernes (13.03.2026) una nueva oleada de ataques a gran escala en Teherán, la capital de Irán, en el decimocuarto día de la guerra desencadenada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán", aseguró la institución.

Fuertes explosiones sacudieron efectivamente Teherán esta mañana. Las inusuales e intensas detonaciones hicieron temblar las viviendas de los periodistas de la AFP, situadas en el norte y centro de la urbe.



