Explosiones en Kiev después de alerta por ataque con misiles

Varias explosiones se oyeron en Kiev la madrugada del jueves (30.07.2026), después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtiera de la posibilidad de que Rusia llevara a cabo otro gran ataque masivo durante la noche.

"Alerta de ataque aéreo en Kiev debido a la amenaza de uso de armas balísticas. Acudan inmediatamente a los refugios más cercanos y permanezcan allí hasta que haya pasado el peligro", escribió en Telegram el jefe de la administración militar de la capital de Ucrania.

"Los rusos prepararon un ataque a gran escala hace varios días, y hay una alta probabilidad de que el ataque se lleve a cabo esta noche", afirmó Zelenski en la red social X a última hora del miércoles.

"Por favor, en todas las regiones de Ucrania, presten atención a las alertas de ataque aéreo de hoy y manteneos a salvo", añadió.

Seis muertos por ataque ruso en el centro de Ucrania

Las autoridades reportaron posteriormente que seis personas, entre ellas dos niñas de 5 y 12 años, murieron en un ataque nocturno ruso con un misil balístico en Krivói Rog, en el centro del país.

"En una aldea en las afueras de Krivói Rog, un misil balístico Iskander-M, lanzado desde (la ciudad rusa de) Vorónezh, impactó directamente en una vivienda particular donde vivía una familia numerosa, lo que mató a dos niñas de 5 y 12 años, así como a cuatro adultos", aseguró en Telegram el jefe de la administración militar municipal, Oleksandr Vilkul.

El presidente de Ucrania volvió a pedir a sus aliados que suministren a su ejército misiles para su sistema de defensa aérea.

Zelenski discutió el martes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, la posibilidad de que Ucrania fabrique misiles de defensa Patriot.

Por su parte, el alcalde capitalino Vitali Klitschko, reportó el ataque ruso en una publicación de Telegram, en la que pidió a la población que buscara refugio.

Se escucharon múltiples explosiones en la ciudad y algunos edificios no residenciales se incendiaron, dijo Klitschko.

Zelenskiy afirmó que la seguridad de los ucranianos dependía de la disposición de los aliados a proporcionar defensas antimisiles, al regresar de Estados Unidos, donde, según él, Trump accedió a otorgar a Ucrania licencias para misiles Patriot.



