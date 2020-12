Explosión junto a un petrolero estacionado en Arabia Saudí

Una explosión de origen indeterminado afectó a un petrolero frente a la ciudad portuaria de Yedá en Arabia Saudita, indicó este lunes la compañía propietaria del barco, en lo que parecía ser un ataque.



En los últimos meses, los rebeldes hutíes del vecino Yemen han intensificado los ataques contra Arabia Saudita, en represalia por la campaña militar que lleva a cabo en ese país en apoyo al gobierno yemení.



El petrolero "BW Rhine" fue "alcanzado por una fuente exterior mientras descargaba en Yedá", en el oeste del reino, indicó la compañía naviera singapurense Hafnia en un comunicado, sin dar detalles.



"La tripulación controló el incendio con la ayuda de los bomberos y ninguno de los 22 marinos resultó herido", según la misma fuente.



Las autoridades saudíes no confirmaron por el momento la explosión, que tuvo lugar el domingo frente a Yedá, un puerto clave en el mar Rojo y centro de distribución para el gigante petrolero saudita Aramco.



Hafnia informó de "daños en el casco" relacionados con la explosión, y no descartó la posibilidad de una fuga de crudo.



"Es posible que haya salido petróleo del barco, pero esto todavía no fue confirmado", precisó la compañía.



Dryad Global, una compañía de vigilancia de los mares con sede en Londres, dio cuenta de la explosión del domingo y dijo que golpeó a un petrolero "en el principal punto de anclaje" en el puerto de Aramco en Yedá.



Varios ataques

Recientemente se registraron ataques contra instalaciones energéticas, lo que pondría de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura petrolera del reino.



El mes pasado, los rebeldes hutíes afirmaron haber alcanzado con un misil una fábrica operada por Aramco en Yedá. La empresa pública saudita, principal exportadora de crudo del mundo, informó que el ataque había perforado un depósito de petróleo, provocando una explosión y un incendio.



Unos días después, una explosión alcanzó un petrolero en el puerto saudita de Al Shuqaiq (sur), un ataque que Riad atribuyó a los hutíes. No se declararon víctimas en el petrolero, que lleva bandera de Malta, según su operador.



Arabia Saudita, primer exportador de crudo del mundo, lidera una coalición militar desde 2015 para apoyar al gobierno de Yemen en su guerra contra los rebeldes, que están respaldados por Irán, principal rival del reino saudita.



Los hutíes conquistaron la capital yemení, Saná, en 2014 y desde entonces controlan gran parte del territorio del norte del país.



Riad ha acusado en varias ocasiones a Teherán de aportar armas sofisticada a los hutíes, pero el gobierno iraní lo niega.



Según las oenegés, la guerra en Yemen ha causado decenas de miles de muertos, civiles en su mayoría.



El conflicto ha degenerado en la peor crisis humanitaria del mundo, según Naciones Unidas.