Expectación y protestas ante la primera coronación de un rey británico en 70 años

Londres, Reino Unido | Setenta años después de su madre, Carlos III será coronado este sábado en una ceremonia cargada de tradición y simbolismo, única en Europa, que reunirá a miles de admiradores en Londres, pero no estará exenta de protestas antimonárquicas.



Los invitados extranjeros, desde el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a los reyes Felipe VI y Letizia de España, pasando por la primera dama estadounidense Jill Biden, iban llegando a Londres donde el monarca dará el viernes por la tarde una recepción en su honor.



Fans de la realeza acampan desde hace días en el Mall, la larga avenida que conduce al Palacio de Buckingham, para asegurarse un lugar en primera fila desde donde ver el cortejo real.



"Es un momento histórico. Somos muy afortunados de vivir una coronación", afirma Marie Scott, de 52 años, asegurando que ver los eventos reales en persona no es lo mismo que por televisión.



Otros, como Mimi Gill, una estadounidense de 43 años fan de la serie de Netflix "The Crown", no solo disfrutarán siguiéndolo por la pequeña pantalla, sino que lo comentarán en directo en las redes sociales con "fans de todo el mundo".



Y miles de turistas desembarcarán en Londres esperando disfrutar de la celebración en sus calles decoradas con banderas británicas y símbolos reales.



La ceremonia retomará elementos con siglos de historia, como las joyas de la corona, pero se verá modernizada con la participación de mujeres obispos, líderes religiosos de grupos minoritarios y una lista de invitados basada en la "meritocracia" en lugar de la "aristocracia".



También tendrá su parte la temática ambiental, con un óleo de unción vegano y prendas ceremoniales recicladas.



Desinterés de los jóvenes