Exobispo de EE. UU. admite que encubrió abusos sexuales a menores durante 25 años

Un exobispo del estado de Nueva York admitió haber ignorado múltiples abusos sexuales contra niños cometidos por 11 sacerdotes durante 25 años, denunció el lunes una asociación estadounidense para víctimas de este delito.



En abril de 2021, Howard Hubbard, exobispo en la ciudad de Albany, testificó bajo juramento durante cuatro días en la Suprema Corte del estado y reconoció que, entre 1977 y 2002, fue informado de abusos sexuales contra menores y no delató a los miembros del clero ante la policía.



La declaración de 680 páginas se hizo pública el pasado viernes por orden de un juez.



"Ahora los feligreses y el público saben con certeza que su antiguo obispo estuvo envuelto activamente en el encubrimiento de abusos", señaló el lunes en un comunicado la organización sin ánimo de lucro Red de Sobrevivientes de víctimas de Abuso por Sacerdotes (SNAP, en inglés).



La organización confía en que "esta noticia anime a la policía a investigar esta situación y juzgue cualquier crimen que se haya cometido".



Sobre por qué guardó silencio, Hubbard dijo a la corte que no está "obligado" a reportar abusos sexuales a menores, según informó el canal local de TV WNYT13.



De acuerdo con la cadena, Hubbard espera evitar un nuevo escándalo de pedofilia que empañe a sacerdotes católicos estadounidenses.



Sin embargo, en una carta de agosto pasado, él mismo reconoció que la Iglesia no ha tomado en cuenta el impacto de los crímenes en las víctimas.



La diócesis de Albany dijo en un comunicado que su prioridad es "la protección y asistencia a las víctimas/sobrevivientes y descubrir la verdad", reportó WNYT13.



La Iglesia católica estadounidense ha sido golpeada durante años por acusaciones y revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.



En diciembre de 2019, el Vaticano dijo que aceptaba la renuncia del obispo Richard Malone de la diócesis de Buffalo, también en el estado de Nueva York, tras ser acusado de tratar de encubrir abusos sexuales.