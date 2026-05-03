Exmorado Gustavo Herrera abandona partido y denuncia amaño de un compañero

En uno de esos hechos insólitos en el fútbol, el exsaprissista Gustavo Herrera abandonó el partido entre su equipo Sporting San Miguelito y Alianza al denunciar un posible amaño.

La acción se dio en los últimos minutos del juego cuando ambos clubes empataban 2-2, pero luego ocurrió lo impensable.

Un centro que no llevaba mayores complicaciones hacia el portero José Calderón, quien incurrió en un extraño autogol y terminó metiendo la pelota en su propio arco.

Esto provocó la molestia de "Tavitín" Herrera, quien abandonó el partido a pocos minutos de terminar.

La jugada de la polémica al final del Alianza vs Sporting, Gustavo Herrera abandonó la cancha frustrado tras la jugada…



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Ya luego en sus redes sociales lanzó una fuerte crítica a los que amañan partidos.

"El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre: Calderón es un puto amañador de partidos, y son muchos más. No les da vergüenza.

"Ya lo hacen tan claro, con todo el mundo viendo. Un jugador con mucha experiencia, que en su momento representó al país, ¿ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes?

"No, ya el fútbol se está perdiendo en este país. Los más jóvenes esforzándose por gusto, jugando con el trabajo de los demás", mencionó.





Ahora serán las autoridades del fútbol panameño las que investiguen a profundidad lo que ocurrió en este partido entre Sporting San Miguelito y Alianza.



