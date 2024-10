Exjefe de empresa de ropa Abercrombie detenido por tráfico sexual

El exjefe de la exitosa cadena de ropa Abercrombie and Fitch fue detenido y acusado de tráfico sexual y prostitución en una trama que implicó a modelos masculinos de todo el mundo, anunció este martes la fiscalía estadounidense.



Además del exejecutivo Michael Jeffries, de 80 años, también fueron detenidos su socio y pareja Matthew Smith, de 61, y James Jacobson, de 71, presunto intermediario de los dos, anunció el fiscal del Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn, Breon Peace.



Los tres están acusados de "tráfico sexual y prostitución", informó el fiscal.



Los acusados citaban a los jóvenes aspirantes a modelos en lugares como España, Reino Unido, Marruecos, Francia o Nueva York y "los engañaban para asistir a eventos públicos para mantener sexo", dijo Peace.



La acusación alega que entre diciembre de 2008 y marzo de 2015, Jeffries, Smith y Jacobson utilizaron una combinación de "fuerza, fraude y coerción" para traficar con hombres mientras explotaban una empresa de prostitución.



Les daban alcohol, drogas y sustancias para mantener erecciones, agregó.



Según la acusación, "en más de una ocasión, cuando los hombres no daban o no podían dar su consentimiento, Jeffries y Smith violaron la integridad corporal de estos hombres sometiéndolos" a "contactos sexuales invasivos y violentos", declaró el fiscal.



"Gastaron millones de dólares en una infraestructura masiva para apoyar esta operación y mantener su secretismo", añadió.



Jeffries y Smith comparecerán ante un tribunal West Palm Beach, en Florida (sur) y Jacobson, detenido en Wisconsin, lo hará en una corte de St. Paul, Minnesota (norte).



En los documentos de la acusación se citan quince víctimas anónimas, pero los fiscales sugieren que la escala de los presuntos delitos era probablemente mucho mayor e hicieron un llamado para que se presenten potenciales nuevos testigos o víctimas.



"Las detenciones de hoy son monumentales para los aspirantes a modelos masculinos que fueron víctimas de estos individuos", dijo Brittany Henderson, abogada del bufete Edwards Henderson, que representa a las víctimas de los presuntos delitos.



"Su lucha por la justicia no termina aquí. Esperamos poder exigir responsabilidades a Abercrombie and Fitch por facilitar esta terrible conducta y asegurarnos de que esto no pueda volver a ocurrir", añadió en un comunicado enviado a AFP.



El caso tiene su origen en una investigación de la BBC de 2023, "The Abercrombie Guys: The Dark Side of Cool", en la que varias víctimas hablaron sobre la firma de acuerdos de confidencialidad para eventos sexuales supuestamente dirigidos por Jeffries.



Abercrombie and Fitch se dijo "horrorizada y asqueada" por las acusaciones sobre el comportamiento de Jeffries y señaló que tiene "tolerancia cero con el abuso, el acoso o la discriminación de cualquier tipo".



Jeffries fue consejero delegado de Abercromie de 1992 to 2014. Dejó la empresa ese año tras recibir 25 millones de dólares de indemnización, según los archivos corporativos.