Éxito de ventas en Qatar del 'bisht', la túnica negra que lució Messi

20 de diciembre de 2022, 11:19 AM

"A todos nos alegró ver eso, era un regalo de un rey a otro", comentó Mauricio García, que acudió al lugar para probarse la prenda, pero finalmente optó por no adquirirla por su elevado precio.

Algunos comentaristas, principalmente europeos, estimaron que el dirigente catarí no debió cubrir a Messi con el 'bisht' porque ello ocultaba en cierta forma la camiseta albiceleste en un momento tan icónico, pero en las redes sociales de los países árabes fue un gesto ampliamente aplaudido.

​"No sabíamos para quiénes eran y me quedé impactado" al ver a Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani cubrir los hombros de Messi con esa prenda, admite a la AFP.

"Me sorprendió porque estamos en invierno, así que me parece que el objetivo era que se viera la camiseta argentina y no cubrirla", añade este comerciante.