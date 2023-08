¿Existe una explicación psiquiátrica para entender por qué un hombre se "transformó" en perro?

Según la reconocida Clínica Mayo, esta es "una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos en la apariencia física", por lo que las personas intentan cambiar su aspecto.

"No podría confirmar el diagnóstico porque cada caso es diferente, pero hay algo similar que pasa en algunas personas que llamamos Trastorno Dismórfico Corporal. Ha pasado en otras personas que quieren verse como Barbie o Ken y nunca quedan satisfechos con su fisonomía o después de una cirugía o algún procedimiento similar", explicó Campos.

"Me entristece que la gente pueda pensar eso. Me encantan los animales y disfruto jugando a ser un collie (...) Es mi afición, así que seguiré haciéndolo. Me hace feliz y a otras personas también", dijo al público.