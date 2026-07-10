Exguía supremo iraní Alí Jamenei fue inhumado en Mashhad

El exguía supremo de Irán, Alí Jamenei, fue inhumado el viernes (10.07.2026) en Mashhad, su ciudad natal, informó la televisión estatal, tras varios días de funerales marcados por la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

La ceremonia tuvo lugar aparentemente sin la presencia de su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, según las imágenes difundidas por el canal estatal IRIB, que mostraron el traslado del féretro dentro del santuario del imán Reza, el lugar más sagrado del islam chiita en Irán.

En Mashhad, la ciudad del noreste que alberga este santuario, una inmensa multitud avanzó el jueves bajo un sol abrasador para el despido final de Alí Jamenei, muerto en el ataque estadounidense-israelí del 28 de febrero que desencadenó la actual guerra en Oriente Medio.

Tenía 86 años, de los cuales casi 37 al frente de la República Islámica.

Enterrado en medio de hostilidades

La última etapa de las exequias se desarrolló en medio de la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, los más importantes desde la firma el 17 de junio de un protocolo de acuerdo que refrendó el alto el fuego de abril.

Trump declaró esta semana la tregua "terminada" y arremetió contra los dirigentes iraníes, aunque dejó la puerta abierta a la continuación de las negociaciones.

El gabinete de Benjamín Netanyahu anunció por su parte el jueves que el primer ministro israelí habló por la noche con Trump, quien le informó de los "últimos movimientos" estadounidenses en el Golfo.

Según el diario The Wall Street Journal, el gobierno israelí compartió el jueves con Washington una información de sus servicios de inteligencia según la cual Irán busca asesinar a Trump.

El presidente estadounidense no utilizó el nuevo Air Force One, un Boeing 747 que le regaló Catar, para regresar a Washington al término de la cumbre de la OTAN. El New York Times señaló que la decisión se debió a motivos de seguridad.



