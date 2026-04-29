Exdirector del FBI reclama su inocencia ante acusaciones

El exdirector del FBI James Comey dijo el martes (28.04.2026) que es "inocente" y no tiene miedo luego de que autoridades estadounidenses lo acusaran de amenazar la vida del presidente Donald Trump.

"Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en un poder judicial federal independiente", declaró Comey en un video.

James Comey fue acusado por una publicación hecha el año pasado en Instagram -y ahora eliminada- que mostraba los números "86 47" formados con conchas marinas. Según Trump, el mensaje se refería a una amenaza en su contra.

Comey borró el mensaje de Instagram de mayo de 2025 después de que suscitara polémica.

"No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia. Nunca se me había ocurrido, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que eliminé la publicación", dijo Comey poco después de publicarla.

Trump pide abrir causas penales contra sus oponentes

El mandatario republicano y sus aliados dijeron en ese momento que interpretaban la publicación de Comey como una amenaza para destituir a Trump del poder por la fuerza.

El fiscal general interino Todd Blanche ha actuado con rapidez para cumplir las exigencias de Trump de iniciar procesos penales después de que su predecesora. Pam Bondi, fuera destituida en parte por no actuar con la suficiente rapidez en ellos.

Blanche describió el martes el caso como un proceso "rutinario", por tratarse de una amenaza contra un funcionario público, el tipo de caso que los fiscales federales presentan con frecuencia.

"Si bien este caso es único y esta acusación se destaca por el nombre del acusado, su presunta conducta es el mismo tipo de conducta que nunca toleraremos, y que siempre investigaremos y procesaremos regularmente", dijo Blanche en una conferencia de prensa.

Las autoridades estadounidenses investigaron a Comey después de la publicación, y fue entrevistado por el Servicio Secreto de EE. UU., pero no fue acusado.