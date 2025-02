Excirujano francés reconoce "actos abominables" en macrojuicio por violaciones a pacientes

El excirujano Joël Le Scouarnec, acusado de violar o agredir sexualmente a 299 pacientes, en su mayoría menores, reconoció este lunes haber cometido "actos abominables", en uno de los mayores casos de pederastia de Francia.



"Cometí actos abominables (...) Hoy soy perfectamente consciente de que estas heridas no se pueden borrar", aseguró el acusado de 74 años al inicio del juicio en el tribunal de Vannes, en el oeste de Francia, afirmando que quería "asumir la responsabilidad" de sus actos.



El hombre se enfrenta a 20 años de prisión por 111 acusaciones de violación y 189 de agresión sexual entre 1989 y 2014, agravadas por el hecho de que abusó de su posición de médico y de que 256 de los 299 víctimas eran menores de 15 años.



Le Scouarnec "reconoce su responsabilidad en la inmensa mayoría de los hechos", dijo su abogado Maxime Tessier. "En ningún caso, (...) pretende eludir sus responsabilidades", agregó.



El juicio, que durará cuatro meses, se celebra dos meses después de otro proceso "fuera de lo común" que conmocionó a Francia y al mundo: el de las violaciones en serie a Gisèle Pelicot, por el que se condenó a 51 hombres.



"Médicos agresores, violadores. Colegio de Médicos cómplice", rezaba una pancarta desplegada ante el tribunal de Vannes, poco antes del inicio del juicio. Unos 30 manifestantes formaron con letras la frase "Stop a la ley del silencio".



Las víctimas "no esperan nada" del único acusado, explicó a la prensa Marie Grimaud, abogada de 39 partes civiles, pero sí "recuperar un poco de dignidad, humanidad y sobre todo consideración por parte de la justicia".



Ante el elevado número de víctimas, estas seguirán el juicio en una sala anexa y sólo acudirán a la sala principal para declarar ante el tribunal, indicó Grimaud. La vista de este lunes se centra en aspectos técnicos.



"No tendrán el apoyo emocional" de las otras víctimas cuando declaren, explicó la abogada, precisando que ese momento será el primero en que verán físicamente y escucharán la voz de su presunto agresor.



Amélie Lévêque, de 42 años y una de las víctimas, confesó a AFP su "miedo" de ver al acusado. "Esta mañana he visto a algunas de las víctimas que son amigas mías y hemos llorado juntas. Ha sido bonito y doloroso a la vez", agregó.



Notas de las agresiones

La edad media de las víctimas era de 11 años, pero entre la multitud de hechos que se le atribuyen al médico figura la violación de un bebé de un año y una agresión sexual a un paciente de 70 años.



Y todo ello pese a que en 2005, el tribunal de Vannes ya le condenó a cuatro meses de prisión, con suspensión de pena, por posesión de pornografía infantil, condena que no le impidió seguir trabajando.



Sin embargo, fue necesaria la denuncia en 2017 de un vecina suya de 6 años, a la que había agredido y violado en Jonzac, en el oeste de Francia, para que salieran a la luz sus crímenes.



En su domicilio de Jonzac, donde vivía como un ermitaño con sus decenas de muñecas, los gendarmes se incautaron de más de 300.000 imágenes pedófilas, así como miles de páginas de listados y diarios en su ordenador.



El cirujano anotaba escrupulosamente los nombres de sus víctimas en cuadernos, junto con los relatos de los abusos que les infligía bajo los efectos de la anestesia, a veces incluso en la mesa de operaciones.



El único acusado ya está en prisión por una condena en 2020 por delitos similares contra cuatro menores, entre ellas su vecina y dos sobrinas.



Las víctimas tienen derecho a declarar a puerta cerrada, como ya han reclamado unas cuarenta de ellas.



El veredicto se espera para el 6 de junio.