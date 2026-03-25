¿Examinó el Real Madrid la rodilla equivocada a Mbappé? Esto dice el jugador

El astro francés Kylian Mbappé desmintió este miércoles las informaciones según las cuales el Real Madrid habría examinado la rodilla equivocada durante un chequeo para evaluar su reciente lesión, que lo apartó de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre.



El capitán de la selección francesa habría sido examinado en la rodilla derecha por el cuerpo médico de su club, según la prensa española y francesa, lo que habría retrasado la evaluación de su lesión en la rodilla izquierda.



"La noticia de que me habían examinado la rodilla equivocada no es cierta", dijo el delantero en rueda de prensa, en la víspera del partido amistoso entre Francia y Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, en Massachusetts, Estados Unidos.



"Puede que yo sea responsable indirectamente porque no he comunicado nada y, cuando no comunicas sobre lo que tienes y sobre lo que está pasando, dejas la puerta abierta a interpretaciones y cada uno se lanza a aprovechar la ocasión, es parte del juego", explicó.



Mbappé, de 27 años, dio el lunes por superada la molestia física que causaba preocupación en los Bleus a pocos meses del comienzo del Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio).