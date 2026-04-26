Evacúan a Trump de una cena con periodistas por disparos

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado el sábado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado un arma de fuego, presenció la AFP.



El Servicio Secreto informó que tanto el presidente Trump como la primera dama Melania Trump "están a salvo".

​"El presidente y la primera dama están a salvo, al igual que todas las personas bajo protección", añadió el Servicio Secreto en un comunicado.



Se espera que Trump dé una conferencia de prensa durante la noche del sábado.



Agregó que una persona estaba bajo custodia y que el incidente tuvo lugar cerca de la zona principal de control de seguridad del evento.



Equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran.



La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona.



CNN y otros medios estadounidenses informaron que Trump resultó ileso.



Toda la sala fue evacuada, comprobaron periodistas de la AFP. Varios miembros del gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron evacuados.



Informes no confirmados sugerían que una persona había resultado herida, aunque no había detalles disponibles sobre la causa de la lesión.



Reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump.



Uno de los participantes, el doctor Oz, indicó que "se efectuaron disparos", según se escuchó en el lugar.



"La violencia no debe ser nunca el camino"



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció el sábado sobre el tiroteo en la cena de corresponsales, y aseguró en un mensaje en la red social X que "la violencia no debe ser nunca el camino".

​"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino, escribió Sheinbaum.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) es la organizadora de este gran encuentro político-mediático.



Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense ataca sin descanso a la prensa, verbalmente y ante los tribunales, mientras que la influencia de sus aliados sobre el panorama mediático se expande, como la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por su competidora Paramount Skydance, controlada por la familia Ellison, allegada de Trump.



El magnate, a diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1920, siempre había desdeñado la velada en su calidad de presidente.



Esta cena, a la que asisten cientos de periodistas y directivos de prensa con sus invitados del mundo político y económico, se celebra cada año a finales de abril. Recauda fondos para becas y premios.