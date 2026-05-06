Evacuación de pasajeros de barco con hantavirus desde Canarias comenzará el 11 de mayo, dice España

El crucero afectado por un brote de hantavirus llegará a la isla canaria de Tenerife "en un plazo de tres días" y la evacuación de los pasajeros comenzará a partir del 11 de mayo, informó este miércoles el gobierno de España.

El futuro del barco MV Hondius de banderas neerlandesa ha suscitado alarma internacional, y su inminente llegada a las islas Canarias desde Cabo Verde se produce pese a la oposición del gobierno regional del archipiélago atlántico.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, declaró en una rueda de prensa en Madrid que el barco siniestrado llegará a Granadilla, en Tenerife.

Allí "se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados", indicó.

Posteriormente, fuentes del Ministerio del Interior señalaron que las evacuaciones comenzarán a partir del 11 de mayo, y que los países de la Unión Europea repatriarán a sus propios ciudadanos.

La Comisión Europea intervendrá si algún país no puede hacerse cargo de sus nacionales, mientras que la evacuación de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE sigue en fase de planificación, añadieron las mismas fuentes.

"Todos los pasajeros permanecerán en el crucero hasta la llegada de sus aviones", indicaron.

Los 14 españoles a bordo del MV Hondius -13 turistas y un miembro de la tripulación- serán trasladados "al Hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde "permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario", precisó.

Antes, el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, se había opuesto a cualquier evacuación de pacientes a través del archipiélago, lamentando la falta de información por parte del ejecutivo central en Madrid.

Pero García afirmó que había mantenido un contacto permanente con Clavijo y que este participaría en todas las reuniones.

Una fuente cercana a la presidencia de Canarias había señalado antes a la AFP que se había cancelado un vuelo medicalizado previsto para trasladar al médico del barco al archipiélago, sin precisar el motivo.

Posteriormente, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que tres casos sospechosos, entre ellos el del médico, habían sido evacuados del buque frente a las costas de Cabo Verde y se encontraban en ruta hacia los Países Bajos para recibir tratamiento.

El MV Hondius es motivo de una alerta internacional desde el sábado, cuando la OMS fue informada de la muerte de tres pasajeros y de que la causa sospechosa era el hantavirus.

El barco zarpó de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril en un viaje por el océano Atlántico. A bordo viajaban 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, según la OMS.