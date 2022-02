Europeos desean nombrar a una mujer al frente de la OTAN

La persona que substituirá a Jens Stoltenberg al frente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) será escogida durante una cumbre a fines de junio en Madrid, y los europeos desean nombrar a una mujer.



Sería un paso sin precedentes en la alianza militar transatlántica, conducida por hombres desde su creación en 1949.



"La carrera se inició desde el sorpresivo anuncio de Stoltenberg en diciembre de 2021 sobre su candidatura a conducir el Banco Central de Noruega", dijo un diplomático europeo ante la alianza militar.



Sin embargo, añadió que "el proceso de designación es opaco. nadie está haciendo campaña. Por otro lado, hay muchos intercambios de nombres".



Otro diplomático señaló que "os candidatos no se declaran hasta que cuentan con la aprobación de Washington. Y es costumbre que eviten hacer campaña abiertamente".



En tanto, un ministro europeo que solicitó anonimato apuntó que el puesto al frente de la OTAN "tradicionalmente queda con los europeos, y hay una expectativa sobre el nombramiento de una mujer de uno de los estados miembros".



El mandato de Stoltenberg como secretario general de la OTAN finaliza el 1 de octubre de este año y ya se ha anunciado que asumirá su cargo al frente del Banco Central de Noruega alrededor del 1 de diciembre.



Los 13 secretarios generales anteriores han sido todos hombres: tres británicos, tres holandeses, dos belgas, un italiano, un español, un alemán, un danés y un noruego.



Así, abundan las especulaciones en torno a varios nombres, pero como ocurre en el Vaticano, nada está decidido.



La ministra de Relaciones Exteriores y exprimera ministra belga, Sophie Wilmès, de 47 años, es vista como una "candidata creíble".



"Tiene a su favor que proviene de un país fundador de la OTAN, miembro de la Unión Europea (UE), un buen aliado y un buen socio, mientras que sus dos antecesores se mostraron muy reacios a la defensa europea', argumentó un diplomático.



Stoltenberg es de Noruega, un país que no es miembro de la UE, y su predecesor, Anders Fogh Rasmussen, es de Dinamarca, un país miembro de la UE pero que se niega a participar en la política exterior y de seguridad común.



Por ahora Wilmès no quiso hacer comentarios y varios ministros que se reunieron con ella en los últimos días dijeron a la AFP que no les había informado de sus intenciones.



Washington decide

Un exfuncionario de la OTAN, en tanto, apuntó que "varios países, y no sólo Francia, consideran que el próximo secretario general debe encontrar un mejor compromiso en la OTAN sobre el papel de la UE en términos de defensa".



También se ha propuesto el nombre de la exministra de Defensa alemana Annegret Kramp-Karrenbauer, pero "no tiene ninguna posibilidad, porque su gobierno no la apoyará", coinciden dos funcionarios europeos consultados.



Una candidatura británica tendría "pocas posibilidades de ser aceptada después de la retirada del Reino Unido de la UE", señalaron esas mismas fuentes.



En tanto, una candidatura francesa tendría dificultades para obtener el respaldo de Turquía debido a las difíciles relaciones entre los dos países, apuntaron.



Sin embargo, es posible el nombramiento de un secretario general del Este de Europa.



"Hay varias candidatas, en particular la expresidenta de Estonia" Kersti Kaljulaid, confió un diplomático el diplomático . También se ha lanzado el nombre de la expresidenta de Lituania Dalia Grybauskaité.



El nombramiento del secretario general de la OTAN se hace por consenso en el seno del Consejo Atlántico Norte, el organismo que agrupa a los embajadores de los 30 estados miembros.



"Pero al final, siempre es Washington el que decide", confió el ministro europeo consultado.