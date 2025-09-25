Europa anuncia otros €50 millones de ayuda a Gaza

La Comisión Europea concedió este miércoles (24.09.2025) 50 millones de euros de ayuda humanitaria para paliar la situación en la Franja de Gaza, donde han muerto casi 65.400 personas desde que Israel inició los ataques y en la que se ha declarado la existencia de hambruna.

Tras el nuevo desembolso, la ayuda humanitaria que la Unión Europea ha dado Gaza y Cisjordania asciende a 220 millones de euros en 2025 y a 550 millones desde 2023, anunció el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

"La hambruna es una realidad en Gaza y la situación humanitaria es intolerable. (...) Pero la financiación por sí sola no es suficiente. Es necesario proteger a la población civil, garantizar el acceso humanitario y respetar el derecho internacional humanitario por todas las partes", dijo la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Según la Comisión Europea, "la financiación adicional de la UE ayudará a sus socios humanitarios sobre el terreno a prestar asistencia vital tanto en Gaza como en Cisjordania".

Ayuda apenas llega a los palestinos

Bruselas trata de canalizar la ayuda a la Franja y Cisjordania a través de sus socios humanitarios, pero esta apenas llega a la población por las trabas que impone Israel a la entrada de alimentos y material. El pasado 22 de agosto, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases declaró la existencia de hambruna en Ciudad de Gaza y sus áreas aledañas.

CIF indica que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, entre ellos una tercera parte (más de medio millón) de manera crítica, al padecer de una privación extrema de alimentos, mientras que el resto de la población se encuentra en situación de "crisis alimentaria".

Israel no permite la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU desde hace unos siete meses -alegando sin pruebas que Hamás se beneficia de estos suministros- e implementó un sistema de reparto de alimento a través de unos complejos militarizados, la mayoría en el sur del enclave, obligando a la población a desplazarse hasta ellos.

Los ataques y bombardeos israelíes también han causado ya cerca de 165.700 heridos desde que el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio comienzo a esta ofensiva en respuesta a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Tanto Israel como otros países, incluidos Estados Unidos, países de la Unión Europea y varias naciones musulmanas, consideran a Hamás una organización terrorista.



