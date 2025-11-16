Etiopía confirma epidemia de mortal del virus transmitido por murciélagos

Etiopía confirmó una epidemia del virus de Marburgo en el sur del país, según informó este sábado la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC).

El virus, transmitido por ciertas especies de murciélagos y perteneciente a la misma familia del Ébola, provoca una fiebre hemorrágica altamente contagiosa y con una tasa de mortalidad que puede llegar al 90%.

De acuerdo con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al menos nueve personas han resultado infectadas en esta región del país. La OMS indicó que brinda apoyo técnico a Etiopía para contener el brote, atender a los pacientes y evitar una posible propagación transfronteriza.

Hasta el momento no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico contra este virus. Sin embargo, la rehidratación oral o intravenosa y el manejo oportuno de los síntomas pueden aumentar las probabilidades de supervivencia.



