Estupor y devoción en la plaza de San Pedro: se fue “un gran papa”

“Es un gran papa el que se fue”, señala, aún conmocionado, Fabio Malvesi quien, como muchos otros fieles, acudió este lunes a la plaza de San Pedro del Vaticano desde que se anunció la muerte a los 88 años del papa Francisco.



Es lunes de Pascua, una festividad religiosa extremadamente importante y día feriado en Italia, y muchos romanos habían previsto pasar por el Vaticano.



“Estaba aquí por casualidad, escuché la noticia en un programa de radio, es un gran papa el que se fue, cambió muchas cosas, rompió barreras, era una gran persona, simple”, considera Malvesi, de 66 años, dando nervioso caladas a un cigarrillo.



Detrás de él, varios equipos de televisión empiezan a colocar cámaras y focos en la gran plaza bordeada por la famosa columnata de Bernini, dominada por la impotente silueta de la Basílica de San Pedro.



Más allá, unos policías hablan sobre el dispositivo de seguridad que habrá que poner en marcha frente a la llegada de fieles.



Al borde de las lágrimas, Cristina Borsetto no puede evitar relacionar al papa Francisco, elegido en 2013, y a su hijo pequeño, que nació ese año.



“Es un momento difícil para nosotros los cristianos, aún más para nuestra familia, pues me recuerda el nacimiento de mi hijo”, explica la mujer, una ama de casa que vino a Roma desde Padua, en el norte de Italia, para pasar la Pascua.



“Es un papa que siempre fue de una extrema espontaneidad y simplicidad [...] Representaba a Dios, la autoridad suprema de la Iglesia, pero no estaba demasiado alejado de la gente común”, recuerda.

Repiques de campanas por toda Roma

Cuando las campanas empezaron a repicar a partir de las 10H35 en todas las iglesias de Roma, dos parejas de turistas francesas tuvieron la sensación de estar viviendo “un momento histórico”.

“Fue raro, fueron unos romanos los que nos lo anunciaron, estaban tristes, compartimos su tristeza, sin que nosotros seamos tampoco muy creyentes”, cuenta Pascale Girard, de 57 años.

“Era un papa cercano a la gente, quizá un poco más con los pobres. Venía de América Latina y, en ese sentido, rompió con Benedicto [XVI, su predecesor alemán]. Nos parecía que era un papa cuanto menos humano, moderno”, insiste.

En este año de Jubileo, un “año santo” que acaece cada cuarto de siglo, peregrinos de todo el mundo viajan a Roma, y este lunes no es ninguna excepción: hay miles, entre italianos, sudamericanos, filipinos… dirigiéndose a San Pedro.

Los van orientando equipos de voluntarios, reconocibles por sus petos verdes, como el venezolano Royben Noris, incapaz de ocultar su tristeza.

“Quedamos todos asombrados realmente porque ayer se le vio en plaza San Pedro, hizo el recorrido completo por toda la plaza sin asistencia ni oxígeno”, comenta el hombre de 33 años.

“Fue de gran alegría para todos verlo nuevamente en la plaza, recorriendo la plaza, y bueno, su fallecimiento hoy es bastante sorpresivo porque, bueno, lo vimos ayer bastante bien”, añade Noris, demasiado emocionado como para seguir hablando.