Estudio revela que succionadores de clítoris "no son buenos para el cuerpo"

Los satisfyers o succionadores de clítoris han dado mucho de qué hablar en los últimos años, y no solo eso, sino que han aumentado su demanda en el mercado debido a la precisión y rapidez con la que permiten a las mujeres alcanzar el orgasmo.



Sin embargo, un estudio de la Universidad de Cantabria, publicado por medios internacionales como ABC y El Mundo, ha advertido sobre los problemas que puede generar el uso de estos dispositivos en el cuerpo.



En el curso "Avances en la prevención y tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico", que estudia la aplicación de la fisioterapia en los trastornos sexuales, algunos expertos han señalado que el orgasmo instantáneo que se consigue con estos aparatos no es beneficioso.



"El succionador hace que lleguemos al orgasmo muy rápido y es corto en el tiempo, pero lo que nosotros intentamos es llegar a un orgasmo duradero. Si conseguimos uno muy rápido, al final no es bueno para el cuerpo, por eso justo no es lo que nosotros recomendamos", manifestó Concepción Pérez, fisioterapeuta del Centro de Salud de Torrelavega.



Según se señala en el estudio, el uso de estos juguetes puede afectar, en mayor o menor medida, la capacidad de alcanzar el orgasmo con la pareja.



La fisioterapeuta recomienda, en su lugar, buscar estímulos visuales y táctiles para jugar con la estimulación y dejar de lado los juguetes sexuales que pueden conducir a una falsa percepción del placer.