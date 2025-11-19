Estudio revela el impacto de los ultraprocesados en la salud

La revista científica The Lancet acaba de publicar un especial dedicado al impacto de los ultraprocesados en la salud.

En una rueda de prensa organizada por la revista para presentarlo, uno de los autores principales, Phillip Baker, de la Universidad de Sidney (Australia), fue muy claro: reducir el consumo de ultraprocesados no puede dejarse únicamente en manos de que los ciudadanos, "hay que regularlo como se hizo con el tabaco".

Estos alimentos se elaboran con ingredientes baratos, generalmente nocivos, y poseen una mala calidad nutricional: demasiada sal, azúcares y grasas poco saludables; y muy poca fibra y proteínas, explicaron los autores. Además, están desplazando a los patrones alimentarios tradicionales.

La evidencia científica existente muestra que un elevado consumo de ultraprocesados implica más obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculaes, depresión, patologías en el riñón y mayor riesgo de muerte prematura, según la revisión a 104 estudios científicos que se hace en el primer artículo de la serie.

Crecimiento preocupante

Varias encuestas nacionales indican que la proporción de ultraprocesados en la dieta crece a un ritmo que los científicos consideran "muy preocupante". Su consumo en países como México y Brasil pasó de un 10 a un 23 por ciento en las últimas cuatro décadas. En Estados Unidos y el Reino Unido, ha aumentado ligeramente en las últimas dos décadas, manteniéndose por encima del 50 por ciento.

El segundo artículo de la serie propone un conjunto de políticas que insta a los gobiernos a regular y reducir la producción, la comercialización y el consumo de ultraprocesados para salvarguardar la salud pública frente "a la poderosa industria de fabricación".

Comprar alimentos ultraprocesados nocivos para la salud no puede ser tan barato, "hay que ponerles impuestos más altos y destinar ese dinero a que sea más fácil acceder a la comida fresca y saludable", subrayó en la rueda de prensa Camila Corvalán, directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición (CIAPEC) de Chile.

Respuesta global coordinada

El tercer artículo explica cómo son las empresas globales, y no las elecciones individuales, las que están impulsando el auge de los ultraprocesados.

Los autores remarcan cómo las empresas de estos alimentos utilizan ingredientes baratos y métodos industriales para reducir costos, junto con una mercadotecnia agresiva y diseños atractivos para impulsar el consumo.

El artículo revela que estas firmas emplean sofisticadas tácticas políticas para proteger sus beneficios: bloqueando regulaciones, influyendo en los debates científicos y en la opinión pública.