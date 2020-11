Estudio: contraer COVID-19 crea inmunidad durante al menos seis meses

Un estudio publicado el viernes por la Universidad de Oxford asegura que las personas infectadas con el coronavirus tienen pocas posibilidades de volver a contraer la enfermedad en al menos seis meses.



Realizada en colaboración con los Hospitales Universitarios de Oxford, esta investigación a gran escala sobre la inmunidad al covid-19 no ha sido aún revisada de forma independiente.



De confirmarse, sus resultados explicarían por qué aunque 51 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas con el coronavirus, los casos de reinfección siguen siendo relativamente pocos.



"Podemos estar seguros de que, al menos a corto plazo, la mayoría de las personas que contraen el covid-19 no lo volverán a contraer", afirmó el profesor David Eyre, uno de los autores de la investigación.



El estudio se basó en tests de coronavirus realizados regularmente a 12.180 trabajadores sanitarios de los hospitales universitarios de Oxford durante un período de 30 semanas.



Ninguno de los 1.246 empleados con anticuerpos desarrolló una infección sintomática y solo tres, sin síntomas, dieron positivo al virus por segunda vez.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró el hallazgo asegurando que amplía su comprensión de la inmunidad contra el coronavirus.



"Elogiamos a los investigadores por hacer estos estudios", dijo Michael Ryan, responsable de la organización, a los periodistas en Ginebra. Y consideró que este hallazgo hace "esperar que haya períodos más largos de protección" cuando se disponga de una vacuna.



Estos resultados contradicen sin embargo los de otro estudio británico, publicado en octubre por el Imperial College London y el instituto Ipsos Mori, según el cual la inmunidad adquirida por las personas recuperadas del coronavirus disminuye "con bastante rapidez", en particular en los pacientes asintomáticos, y podía durar sólo unos pocos meses.



¿Y qué ocurre más allá de los seis meses? Los investigadores de Oxford precisaron no haber reunido aún suficientes datos para emitir un juicio al respecto.



Sin embargo, su estudio tiene como objetivo final verificar cuánto tiempo dura en total la inmunidad.