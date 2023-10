Estudiante tico en Israel: “Las imágenes que he visto no se me van a salir de la cabeza nunca”

“Los primeros ataques llegaron cerca de las 6:30 am. En el tiempo que llevo acá (dos años) por dicha no he tenido muchas ocasiones en las que tengo que ir a meterme al búnker, me ha pasado un par de veces, pero no estaba acostumbrado a esto. Escuché las alarmas, no estaba muy seguro si eran las alarmas de misiles u otra cosa, estaba medio desorientado, nos fuimos corriendo al búnker”, dijo el costarricense Mark Wien a Teletica.com.