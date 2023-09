Estreno mundial de la película de la gira "Eras Tour" de Taylor Swift

Nueva York, Estados Unidos | Después del éxito de su gira, la película de la misma "The Eras Tour" de Taylor Swift va camino de convertirse también en uno de los acontecimientos cinematográficos del año, como antes lo fueron Barbie u Oppenheimer. El 13 de octubre se estrenará en todo el mundo, anunciaron este martes la cantante y el distribuidor AMC.



Inicialmente, la película se iba a estrenar en Estados Unidos el próximo 13 de octubre, pero ese mismo día también estará ya disponible en cines de todo el mundo, como la cadena Odeón, presente en Francia, Reino Unido, España, Italia y Alemania, según un comunicado emitido el martes por el gigante estadounidense AMC.



"La gira no es lo único que estamos llevando a todo el mundo...¡Estoy tan emocionada de deciros a todos que la película del concierto The Eras Tour llega ahora oficialmente a los cines de TODO EL MUNDO el 13 de octubre!", publicó Swift en Instagram.