Estrellas rusas y del todo el mundo condenan la guerra en Ucrania

Cantantes, actores y otros artistas de todo el mundo, inclusive rusos, condenan al unísono la guerra librada contra Ucrania y llaman -poniendo en riesgo sus carreras- a la paz entre los dos países, contra la doctrina del Kremlin.



"Miedo y dolor. No a la guerra", publicó en Instagram Ivan Urgant, sonriente conductor de programas de televisión vespertinos en Rusia.



Oxxxymiron, el rapero más popular del país, declaró en un video estar "en contra de esta guerra que Rusia desencadena contra Ucrania", calificándola de "una catástrofe y un crimen".



"No puede haber una guerra justa. No a la guerra", reaccionó en Instagram el comediante Maxime Galkine.



"La historia conoció muchos días negros. Pero hoy es aún más oscuro", tuiteó Yan Nepomniachtchi, el mejor ajedrecista de Rusia, el día de la intervención rusa.



Elena Tchernenko, corresponsal de Kommersant -un diario considerado cercano al poder-, organizó una petición contra la guerra, firmada por un centenar de personas.



La situación difiere considerablemente de 2014, cuando Rusia anexó la península ucraniana de Crimea. En ese momento, cientos de artistas -pero no todos- aceptaron firmar una petición organizada por el ministerio de Cultura para apoyar la operación.



Esta vez el apoyo mostrado, a pesar de la presión ambiente, es mucho más frágil.



El jueves, varios miles de rusos se manifestaron pocas horas después de la invasión de su vecino occidental, de los cuales unos 1.800 fueron detenidos por Moscú, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.



Las estrellas nacionales no cruzaron la línea roja puesto que no mencionaron directamente el nombre del presidente ruso Vladimir Putin, que decidió esta guerra.



Pero eso no impidió que el programa de Ivan Urgant fuera cancelado el viernes, oficialmente por cambios de cuadrícula relacionados con la situación actual, según la declaración del canal público Pervy Kanal, que lo emplea, a la agencia Interfax.



A la periodista Elena Tchernenko se le retiró su acreditación en el ministerio de Asuntos Exteriores por "falta de profesionalismo", informó en Telegram.



Abrumadora mayoría a favor de Ucrania

Menos amenazadas, las celebridades planetarias se pusieron de parte de Ucrania por una abrumadora mayoría.



El actor y director estadounidense Sean Penn se encuentra en Kiev, donde vino a rodar un documental para "decir al mundo la verdad sobre la invasión de nuestro país por Rusia", indicó la presidencia ucraniana, que alaba su "valor".



"Apoyo a Ucrania", tuiteó por su parte el actor Ashton Kutcher, cuya esposa, la actriz Mila Kunis, nació en Ucrania.



"No hay que quedarse de brazos cruzados cuando un niño grande golpea a uno más pequeño", afirmó el novelista Stephen King.



No distanciarse del ataque de Putin se convierte incluso en un problema para los artistas rusos.



El famoso director de orquesta Valeri Guerguiev, conocido por sus cálidos vínculos con el Kremlin y por un concierto en Palmyra, Siria, con las fuerzas rusas, fue repentinamente apartado el jueves en el Carnegie Hall de Nueva York, donde debía dirigir la Filarmónica de Viena.



Expresar comprensión por las razones invocadas por Moscú para invadir a su vecino es también motivo de problemas para los políticos occidentales.



El exprimer ministro francés François Fillon, miembro del consejo de administración del gigante petroquímico ruso Sibur, recibió fuertes críticas por haber escrito que "la negativa de los occidentales a tener en cuenta las reivindicaciones rusas sobre la expansión de la OTAN, conduce a una peligrosa confrontación que podría haberse evitado".



El excanciller Gerhard Schröder, presidente del consejo de administración del gigante petrolero estatal ruso Rosneft, también hizo rechinar los dientes en Alemania. Si bien condenó la guerra en LinkedIn, sugirió que "muchos errores" fueron cometidos "en ambos lados" por Rusia y Occidente en los últimos años.



El actor francés Gérard Depardieu no reaccionó aún, aunque estaba visiblemente menos preocupado en las últimas semanas.



Él, que tomó la nacionalidad rusa en 2013, publicó a mediados de febrero en Instagram una foto suya besando al presidente Putin con la leyenda "La amistad".



"Dejad en paz a Vladimir. De todos modos, no sabemos qué está pasando. Ucrania siempre fue un problema para Rusia", añadió en un programa de televisión.