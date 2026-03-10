Estos son los horarios de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf

Partidos de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que se disputarán esta semana y en los que debutará en el torneo el Inter Miami de Lionel Messi:

-Hoy

En Filadelfia (5 p. m.): Philadelphia Union (USA) - América (MEX)

En Monterrey (7 p. m.): Monterrey (MEX) - Cruz Azul (MEX)

En Los Angeles (9 p. m.): Los Angeles FC (USA) - Alajuelense (CRC)

-Miércoles

En Nashville (5:30 p. m.): Nashville SC (USA) - Inter Miami (USA)

En Carson (7:30 p. m.): LA Galaxy (USA) - Mount Pleasant (JAM)

En San Diego (9:30 p. m.): San Diego FC (USA) - Toluca (MEX)

-Jueves

En Cincinnati (6 p. m.): FC Cincinnati (USA) - Tigres (MEX)

En Vancouver (8 p. m.): Vancouver Whitecaps (CAN) - Seattle Sounders (USA)

*Todos los horarios responde a Costa Rica







