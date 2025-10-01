Estos son los 11 de Alajuelense para buscar doblegar al Motagua

Óscar Ramírez eligió su once titulares para que Alajuelense enfrente esta noche al Motagua.

📋 𝘼𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙉 𝙇𝙊𝙎 𝙇𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 🚨 pic.twitter.com/8RZ6E3jSc9 — Alajuelense (@ldacr) October 1, 2025

Si los manudos quieren seguir en búsqueda de su tercer cetro consecutivo de la Copa Centroamericana, deben darle la vuelta al marcador, porque hace una semana, cayeron en el Morera Soto por tanteador de 0-1.





Los rojinegros llegaron a este encuentro sumidos en la polémica, ya que el domingo se dio a conocer que Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz no viajaron por indisciplina.











