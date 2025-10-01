EN VIVO
Estos son los 11 de Alajuelense para buscar doblegar al Motagua

Equipo tico llega a Honduras abajo en el marcador global

Foto: Juan Manuel Quirós Cavallini
Por Adrián Fallas 30 de septiembre de 2025, 18:56 PM

Óscar Ramírez eligió su once titulares para que Alajuelense enfrente esta noche al Motagua. 

Si los manudos quieren seguir en búsqueda de su tercer cetro consecutivo de la Copa Centroamericana, deben darle la vuelta al marcador, porque hace una semana, cayeron en el Morera Soto por tanteador de 0-1. 


Los rojinegros llegaron a este encuentro sumidos en la polémica, ya que el domingo se dio a conocer que Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz no viajaron por indisciplina.

