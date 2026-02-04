EN VIVO
Clock

de HS

Internacional

Estos otros exjugadores también dirán presente en el clásico de leyendas

Aparte de Iker Casillas, Guti, Ronaldinho y Puyol ya se dieron a conocer otros nombres que estarán en el evento.

Real Madrid Leyendas vs Barça Legends/Macro Comunicación
Real Madrid Leyendas vs Barça Legends/Macro Comunicación
Por José Fernando Araya 4 de febrero de 2026, 7:53 AM

Cada vez se suman más nombres al clásico de leyendas entre Real Madrid y Barcelona que se disputará este próximo sábado 7 de febrero en el Estadio Nacional.

Tras confirmarse los nombres de Iker Casillas, Guti, Makélé y Pepe por parte del Real Madrid Leyendas; así como Puyol, Ronaldinho, Rivaldo y Javier Saviola, por parte del Barça Legends, ahora se unen otros futbolistas que también trascendieron en ambos equipos.

Por parte del Barça estarán: 

  • Gaizka Mendieta, histórico centrocampista del FC Barcelona y de la Selección Española.
  • Phillip Cocu, uno de los jugadores más regulares del Barcelona y referente de la Selección de Países Bajos.
  • Vítor Baía, guardameta portugués de enorme jerarquía y trayectoria internacional.
  •  Ludovic Giuly, delantero francés indispensable en el Barcelona y en su selección durante su carrera.
  • Juan Pablo Sorín, mundialista argentino y destacado lateral del FC Barcelona.

Por parte de los merengues estarán además: 

  • Edwin Congo, delantero colombiano de gran talento, figura del Real Madrid y seleccionado nacional.
  • Raúl Bravo, uno de los jugadores más constantes del conjunto blanco y de la Selección Española.
  • Iván Campo, zaguero de amplio recorrido internacional con el Real Madrid y la selección española.
  • Sávio, media punta brasileño que fue pieza constante durante cinco temporadas en la Casa Blanca.

Los futbolistas estarán arribando en los próximos días al país para preparar este partido y cumplir con el cronograma de actividades. 

Cabe resaltar la productora Experiencias MKP mantiene habilitada una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, vigente desde el 28 de enero hasta agotar existencias. Las entradas pueden adquirirse en www.kuikpei.com.

Los precios regulares del evento son: Sol Norte y Sur $100, Sombra Este y Oeste $130, Balcón Este y Oeste $195 y Platea Este y Oeste $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas.

WhatsAppTeleticacom


Tags
Más notas