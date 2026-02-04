Estos otros exjugadores también dirán presente en el clásico de leyendas

Cada vez se suman más nombres al clásico de leyendas entre Real Madrid y Barcelona que se disputará este próximo sábado 7 de febrero en el Estadio Nacional.

Tras confirmarse los nombres de Iker Casillas, Guti, Makélé y Pepe por parte del Real Madrid Leyendas; así como Puyol, Ronaldinho, Rivaldo y Javier Saviola, por parte del Barça Legends, ahora se unen otros futbolistas que también trascendieron en ambos equipos.

Por parte del Barça estarán:

Gaizka Mendieta , histórico centrocampista del FC Barcelona y de la Selección Española.

Phillip Cocu , uno de los jugadores más regulares del Barcelona y referente de la Selección de Países Bajos.

Vítor Baía , guardameta portugués de enorme jerarquía y trayectoria internacional.

Ludovic Giuly , delantero francés indispensable en el Barcelona y en su selección durante su carrera.

Juan Pablo Sorín, mundialista argentino y destacado lateral del FC Barcelona.

Por parte de los merengues estarán además:

Edwin Congo , delantero colombiano de gran talento, figura del Real Madrid y seleccionado nacional.

Raúl Bravo , uno de los jugadores más constantes del conjunto blanco y de la Selección Española.

Iván Campo , zaguero de amplio recorrido internacional con el Real Madrid y la selección española.

Sávio, media punta brasileño que fue pieza constante durante cinco temporadas en la Casa Blanca.

Los futbolistas estarán arribando en los próximos días al país para preparar este partido y cumplir con el cronograma de actividades.

Cabe resaltar la productora Experiencias MKP mantiene habilitada una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, vigente desde el 28 de enero hasta agotar existencias. Las entradas pueden adquirirse en www.kuikpei.com.

Los precios regulares del evento son: Sol Norte y Sur $100, Sombra Este y Oeste $130, Balcón Este y Oeste $195 y Platea Este y Oeste $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas.



