Estos otros exjugadores también dirán presente en el clásico de leyendas
Aparte de Iker Casillas, Guti, Ronaldinho y Puyol ya se dieron a conocer otros nombres que estarán en el evento.
Cada vez se suman más nombres al clásico de leyendas entre Real Madrid y Barcelona que se disputará este próximo sábado 7 de febrero en el Estadio Nacional.
Tras confirmarse los nombres de Iker Casillas, Guti, Makélé y Pepe por parte del Real Madrid Leyendas; así como Puyol, Ronaldinho, Rivaldo y Javier Saviola, por parte del Barça Legends, ahora se unen otros futbolistas que también trascendieron en ambos equipos.
Por parte del Barça estarán:
- Gaizka Mendieta, histórico centrocampista del FC Barcelona y de la Selección Española.
- Phillip Cocu, uno de los jugadores más regulares del Barcelona y referente de la Selección de Países Bajos.
- Vítor Baía, guardameta portugués de enorme jerarquía y trayectoria internacional.
- Ludovic Giuly, delantero francés indispensable en el Barcelona y en su selección durante su carrera.
- Juan Pablo Sorín, mundialista argentino y destacado lateral del FC Barcelona.
Por parte de los merengues estarán además:
- Edwin Congo, delantero colombiano de gran talento, figura del Real Madrid y seleccionado nacional.
- Raúl Bravo, uno de los jugadores más constantes del conjunto blanco y de la Selección Española.
- Iván Campo, zaguero de amplio recorrido internacional con el Real Madrid y la selección española.
- Sávio, media punta brasileño que fue pieza constante durante cinco temporadas en la Casa Blanca.
Los futbolistas estarán arribando en los próximos días al país para preparar este partido y cumplir con el cronograma de actividades.
Cabe resaltar la productora Experiencias MKP mantiene habilitada una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, vigente desde el 28 de enero hasta agotar existencias. Las entradas pueden adquirirse en www.kuikpei.com.
Los precios regulares del evento son: Sol Norte y Sur $100, Sombra Este y Oeste $130, Balcón Este y Oeste $195 y Platea Este y Oeste $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas.