Esto fue lo que dijo Mbappé tras la eliminación en Champions

"Yo soy el que debe marcar": el atacante del PSG Kylian Mbappé admitió este martes, tras la eliminación ante el Borussia Dortmund en semifinales de la Liga de Campeones, que su equipo "no puso todos los ingredientes" necesarios para salir victorioso del pulso.



"No todo está perdido, todavía hay objetivos por cumplir esta temporada", reaccionó Mbappé a su paso por la zona mixta del Parque de los Príncipes, donde su equipo perdió 1-0 con el equipo amarillo, que ya había ganado por idéntico resultado en la ida.



El PSG es matemáticamente campeón en la Ligue 1, pero tiene pendiente de disputa la final de la Copa de Francia, donde se enfrentará al Lyon el 25 de mayo en Lille.



"Estamos muy decepcionados porque queríamos clasificarnos, pero en la Liga de Campeones tienes que tener efectividad en las áreas y en eso ellos han sido mejores que nosotros", señaló.



"Yo he intentado ayudar lo máximo posible. Creo que soy el primer señalado cuando digo que teníamos que tener efectividad, yo soy el que debe marcar", insistió, asumiendo su estatus de estrella y máximo goleador del equipo.



Intentando ser positivo, Mbappé destacó que el PSG ha demostrado que es "capaz de llegar lejos" en la Liga de Campeones, al haber alcanzado las semifinales.



"No ha habido un exceso de confianza. El grupo estaba tranquilo. Así es el fútbol, no hemos puesto todos los ingredientes que había que poner para pasar a la final", se resignó.