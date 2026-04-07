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Este martes vuelve la Champions: Estos son los partidos

Hoy inician los cuartos de final del torneo.

Trofeo de la Champions. AFP
Trofeo de la Champions. AFP
Por Daniel Jiménez 7 de abril de 2026, 7:34 AM

Este martes comienzan los cuartos de final de la Champions League. Esta fase tendrá dos partidos este martes y dos este miércoles.

La final será en Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo, pero ya la fase final entró en etapa definitoria con solo ocho clubes en competencia.

Se trata del Real Madrid, Bayern Múnich, Sporting, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG y Liverpool.

El actual campeón es el PSG.

Los partidos:

Martes 7 de abril

Real Madrid vs. Bayern Múnich 1 p. m.
Sporting vs. Arsenal 1 p. m.

Miércoles 8 de abril

Barcelona vs. Atlético de Madrid 1 p. m.
PSG vs. Liverpool 1 p. m.

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