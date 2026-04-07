Este martes vuelve la Champions: Estos son los partidos

Este martes comienzan los cuartos de final de la Champions League. Esta fase tendrá dos partidos este martes y dos este miércoles.

La final será en Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo, pero ya la fase final entró en etapa definitoria con solo ocho clubes en competencia.

Se trata del Real Madrid, Bayern Múnich, Sporting, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, PSG y Liverpool.

El actual campeón es el PSG.