Este es el mensaje que publicó Ronaldinho a horas de estar en Costa Rica

A solo horas de participar en el Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona, la estrella brasileña Ronaldinho Gaucho, publicó un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram.

Ronaldinho jugó cerca de 60 minutos en el partido que el Real Madrid Leyendas derrotó 2-0 al Barça Legends con goles de Antonio Múñoz y Guti.

“¡Paseando por los recuerdos con estas galletas! Gracias Costa Rica por una gran fiesta… Días como este me hacen extrañar estar en el campo con estos chicos”, publicó ‘Dinho’ en Instagram.





El brasileño fue uno de los más esperados y aplaudidos del espectáculo, al que arribó por aparte en una comitiva de autos de seguridad que lo siguieron en todo momento.

El partido reunió a figuras como Iker Casillas, Guti, Makélé, Pepe, Puyol, Giuly, Cocu, Rivaldo y Saviola, entre otros.







