Este es el gran cambio que tendrá la gala de los Óscar de esta noche

La Academia de Hollywood llega a los Oscar 2026 con un cambio inédito: por primera vez en la historia, sus miembros deben ver todas las películas nominadas en cada categoría antes de poder votar en la ronda final.

Sí, aunque parezca extraño antes de la edición de esta noche un miembro podía votar por una pelicula en determinada categoría sin haberla visto ni siquiera un minuto.

La nueva regla, aprobada para la edición 98, buscó cerrar una vieja grieta en el sistema, luego de años de críticas y hasta confesiones anónimas de votantes que admitían no haber visto algunas cintas antes de emitir su decisión.

La Academia informó que el seguimiento se hizo mediante su plataforma exclusiva de visionado y, en los casos en que una película haya sido vista fuera de ese sistema, como en festivales o funciones privadas, el miembro deberá reportarlo formalmente.

La esperada gala se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026 y que podrá verse a partir de las 7:00 p. m. hora de Costa Rica, con Conan O’Brien como anfitrión, mientras que las nominaciones de esta edición fueron anunciadas el 22 de enero de 2026 por Danielle Brooks y Lewis Pullman. En total, la Academia entregará premios en 24 categorías: todas tienen cinco nominados, excepto Mejor Película, que cuenta con diez aspirantes.

Pero la obligación de ver todas las cintas no es la única particularidad de esta noche. Los Oscar 2026 también marcan el estreno de la nueva categoría Logro en Dirección de Casting, una incorporación con la que la Academia reconoce formalmente el trabajo de quienes eligen los repartos.

Además, las reglas de esta edición dejaron claro que el uso de inteligencia artificial generativa en una película no ayuda ni perjudica sus opciones de nominación: lo que se valorará será el peso de la autoría humana en la obra.

A eso se suma un ajuste en Mejor Película Internacional, que ahora permite que cineastas con estatus de refugiado o asilado puedan ser representados por el país que postula la película, siempre que ese país demuestre que tuvo allí su control creativo principal.

En conjunto, la edición 98 de los Oscar se perfila como una de las más singulares de los últimos años: no solo por los premios que entregará esta noche, sino porque intenta responder a viejos cuestionamientos sobre la seriedad, el criterio y la transparencia de sus votaciones.

La Academia apuesta ahora por un voto más informado, en una gala que también reflejará cambios de fondo en la industria del cine y en la manera en que Hollywood quiere juzgarse a sí mismo.