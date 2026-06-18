Estados Unidos levanta su bloqueo naval contra Irán

Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval sobre los puertos iraníes impuesto durante la guerra, tras el acuerdo que sus presidentes firmaron a distancia para poner fin al conflicto. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre las conversaciones previstas en Suiza para avanzar en el pacto.

El acuerdo marco sienta las bases para terminar con el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán, que ha causado miles de muertos y ha trastocado la economía mundial.

Además, abre la puerta a un período de 60 días de negociaciones detalladas sobre la dilución del uranio enriquecido de la república islámica.

No obstante, aún no está claro si ambas partes —que no mantienen relaciones diplomáticas desde 1979— celebrarán la ceremonia de firma prevista inicialmente para este viernes en Suiza.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que espera viajar a Suiza durante el fin de semana para negociaciones técnicas, aunque advirtió que los planes podrían cambiar. En Irán, la agencia Tasnim afirmó que "nada está confirmado" respecto al viaje de la delegación iraní.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aseguró este jueves que aprobó un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, pese a tener una "opinión diferente", sin ofrecer más detalles.

Jamenei también señaló, en su primera reacción pública al acuerdo, que "es evidente" que las futuras conversaciones con Estados Unidos se realizarán de forma directa, cara a cara, sin que eso implique "aceptar sus puntos de vista".

Caen Los Precios Del Petróleo

Los precios del petróleo bajaron tras la firma del memorando de entendimiento, aunque el tráfico seguía siendo escaso en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía para las exportaciones de hidrocarburos que Irán cerró durante el conflicto y que, según lo pactado, debería reabrirse de inmediato.

Las fuerzas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, que impedía la entrada y salida de embarcaciones de la república islámica, informó el ejército de Estados Unidos, aunque añadió que sus buques de guerra "permanecerán en la zona".

Tres petroleros sauditas abandonaron el Golfo a través del estrecho de Ormuz este jueves, según datos de rastreo marítimo, mientras que el buque francés de gas natural licuado Mraikh se convirtió en el primero de su tipo en cruzar el paso marítimo desde el inicio del conflicto.

El ejército estadounidense, que había impuesto el bloqueo después de que Irán cerrara el estrecho al comienzo de la guerra, ha permitido ya el tránsito de al menos 12 embarcaciones, afirmó Vance.

"Dudo Mucho Que Dure"

Las conversaciones anunciadas en un lujoso hotel suizo deberán abordar el levantamiento de las sanciones contra Irán y el compromiso estadounidense de crear un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente Donald Trump negó este jueves que Estados Unidos vaya a desembolsar esa suma.

"No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Son noticias falsas! Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios del petróleo más bajos y victoria. Miren el mercado de valores", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario atribuyó las críticas al acuerdo a la oposición demócrata.

El texto del memorando de entendimiento establece que Estados Unidos suspenderá, desde el momento de su firma, las sanciones sobre la venta de petróleo iraní. Además, se compromete a levantar todas sus restricciones si se alcanza un acuerdo definitivo al término de los 60 días de negociaciones.

Ambos países también discutirán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio iraní "recurriendo, como mínimo, a un método de dilución in situ bajo la supervisión de la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica)", lo que Washington considera una "gran victoria".

La diplomacia iraní precisó este jueves que el poderoso programa de misiles del país no formará parte de las negociaciones.

Estas concesiones, contempladas dentro del proceso negociador con la mediación de países musulmanes, provocaron fuertes críticas desde Israel.

"Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que aún me queda en todo el mundo", respondió Vance.

También han surgido cuestionamientos en medios estadounidenses, que destacan el uso de miles de millones de dólares para sostener las hostilidades y un posible fortalecimiento de Irán tras una guerra en la que Trump comenzó apelando a un cambio de régimen en Teherán.

Para el negociador jefe iraní, Baqer Qalibaf, "este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos" frente a Irán.

Mientras tanto, en las calles de Teherán prevalece el escepticismo.

"Dudo mucho que dure", afirmó a la AFP Mina, una psicóloga de 54 años, quien teme que, tras los 60 días de negociaciones, se reanuden las hostilidades.

En Líbano, el líder del movimiento proiraní Hezbolá, Naim Qasem, calificó el pacto como una "gran victoria" para Irán, a quien agradeció por insistir en que el frente libanés formara parte del protocolo.

En un mensaje televisado, llamó a "aprovechar" este acuerdo para "expulsar a Israel" del territorio.