Estados Unidos lanza ataques “a gran escala” contra Estado Islámico en Siria

Estados Unidos y fuerzas aliadas llevaron a cabo este sábado una serie de ataques “a gran escala” contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, como represalia tras la ofensiva en diciembre que dejó tres estadounidenses muertos, informó el Comando Central estadounidense.

Según el comunicado, los ataques forman parte de la operación Hawkeye y tuvieron como objetivo posiciones del EI en todo el territorio sirio.

La acción se realizó como “respuesta directa al ataque mortal del EI contra fuerzas de Estados Unidos y Siria en Palmira”. Este incidente fue el primer ataque de este tipo desde el derrocamiento del líder sirio Bashar al Asad en diciembre de 2024.

El personal estadounidense apoyaba la operación Inherent Resolve, una coalición internacional destinada a combatir al EI, que en 2014 se apoderó de amplias zonas de Siria e Irak.

Aunque los yihadistas fueron derrotados por fuerzas locales con apoyo de bombardeos internacionales, el grupo todavía mantiene presencia en Siria, especialmente en su vasto desierto.

Este bombardeo se suma a una ronda previa realizada el mes pasado por Estados Unidos y Jordania, que alcanzó aproximadamente 70 objetivos del grupo yihadista.

Hace apenas tres semanas, Estados Unidos ya había atacado posiciones del EI luego de que el presidente Donald Trump prometiera represalias tras la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil durante una operación antiterrorista.

​