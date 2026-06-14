Estados Unidos e Irán alcanzan acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que un acuerdo de paz con Irán "ya está completo", mientras que el primer ministro de Pakistán y mediador clave del conflicto, Shehbaz Sharif, dijo que las partes alcanzaron un entendimiento que firmarán el 19 de junio próximo en Ginebra, Suiza.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Sscial, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo el mandatario estadounidense.

Por su parte, Sharif indicó que el entendimiento detiene de inmediato todas las operaciones militares en Oriente Medio, incluso en Líbano.

"Con el acuerdo ya en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estos debates previos a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", escribió en X el primer ministro paquistaní.



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