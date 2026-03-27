ONU exige "justicia" tras el bombardeo de una escuela en Irán

Ataque con drones causa daños en el principal puerto de Kuwait

Irán lanza oleada de misiles contra Israel y objetivos EEUU

ONU exige "justicia" tras el bombardeo de una escuela en Irán

"El bombardeo de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab, generó un horror profundo", declaró el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Altos funcionarios estadounidenses han dicho que el bombardeo está siendo investigado. Pido que ese proceso se complete lo antes posible y que sus conclusiones se hagan públicas. Debe hacerse justicia por el terrible daño causado", insistió. (afp/reuters)

Ataque con drones causa daños en el principal puerto de Kuwait

El puerto comercial de Shuwaikh, el principal de Kuwait, sufrió daños en un ataque con drones este viernes, indicaron las autoridades, mientras Irán continúa con su campaña en el golfo Pérsico en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Los informes preliminares revelaron daños materiales, pero no hubo víctimas humanas", indicó la autoridad portuaria del país en un comunicado publicado en la red social X. afp/ap

Estados Unidos considera enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente

Estados Unidos se plantea enviar hasta 10.000 militares adicionales a Medio Oriente, indicó el diario The Wall Street Journal este viernes, en plena especulación sobre la eventualidad de una operación terrestre en Irán.

Según el medio estadounidense, la iniciativa le daría al presidente Donald Trump "más opciones militares" en el conflicto."No está claro a qué lugar irán exactamente esas fuerzas, pero es probable que estén cerca de Irán y la isla de Jark, un polo fundamental para la exportación del petróleo", señaló. efe/afp