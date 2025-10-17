Estados Unidos captura a dos sobrevivientes de último ataque en el Caribe

Estados Unidos capturó a dos personas después de que su ejército atacara una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe, el primer ataque con sobrevivientes desde que el presidente Donald Trump comenzó operaciones en la región el mes pasado.

“Atacamos un submarino. Era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas”, dijo Trump mientras recibía al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca este viernes (17.10.2025).

Asimismo, declaró que el líder chavista Nicolás Maduro le ofreció “de todo” para reducir las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Casi 30 abatidos en “conflicto armado” contra el narcotráfico en el Caribe

El ataque del jueves elevó el número de muertos por las acciones militares de Washington contra embarcaciones en la región a al menos 28.

Se cree que es el sexto ataque en aguas frente a Venezuela desde principios de septiembre. No queda claro qué se haría con los sobrevivientes, quienes según las fuentes están retenidos en una embarcación de la Marina de Estados Unidos.

Trump sostiene que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con grupos narcotraficantes y ha denunciado que Nicolás Maduro es el líder del cartel de los Soles.



