Estados Unidos asegura que Israel no atacará Qatar otra vez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes en que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no volverá a atacar Qatar, tras un bombardeo contra líderes de Hamás en Doha la semana pasada, que enfureció al país aliado de Washington en el Golfo.

"No atacará en Qatar", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval, después de que Netanyahu no descartara nuevos ataques durante una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Jerusalén.

En tanto, el Departamento de Estado reveló que Rubio viajará a Qatar tras su encuentro con el premier israelí, visita que se produce en un momento en que la región aún se está recuperando del ataque israelí contra líderes de Hamás en la capital catarí.

Estados Unidos ha intentado aliviar las tensiones entre Israel y Qatar, dos de sus aliados cercanos.

En la reunión, Netanyahu y Rubio se mostraron unidos y minimizaron la polémica que, al menos durante un breve lapso, había desconcertado a la Administración Trump.

Mientras hablaba en una cumbre sobre el ataque de Israel la semana pasada, el emir gobernante de Qatar acusó a Israel de no preocuparse por sus rehenes retenidos en la Franja de Gaza y de trabajar únicamente para "asegurar que Gaza ya no sea habitable".