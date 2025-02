Estado de salud del papa Francisco registra “ligera mejoría”

El estado de salud del papa Francisco registró una “ligera mejoría”, aunque su pronóstico sigue siendo “reservado”, anunció este miércoles el Vaticano, cuando se cumplen 13 días de la hospitalización del jesuita argentino de 88 años que padece una doble neumonía.



“El estado clínico del Santo Padre en las últimas 24 horas ha mostrado una ligera mejoría”, indicó el Vaticano en su último informe médico sobre la salud de Francisco, precisando que estuvo “trabajando” durante la tarde.



El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo se encuentra ingresado en la clínica Gemelli de Roma desde el 14 de febrero. Sin embargo, todas las alarmas saltaron el pasado fin de semana cuando se deterioró su salud.



El martes por la noche, el Vaticano había informado que su estado seguía siendo “crítico pero estable”. Los comunicados de este miércoles mostraron, en cambio, un mayor optimismo.



“La ligera insuficiencia renal observada en los últimos días ha remitido” y la tomografía computarizada del tórax, a la que se sometió el martes, mostró “una evolución normal del cuadro inflamatorio pulmonar”, indicó el Vaticano.



Pese a la “ligera” mejoría, “el pronóstico sigue siendo reservado”, advirtió no obstante la Santa Sede, máxime cuando continúa precisando “oxigenoterapia” y “fisioterapia respiratoria”.



La salud de Jorge Bergoglio preocupa en todo el mundo, donde se suceden las oraciones por su pronta recuperación desde su Buenos Aires natal hasta la clínica en la que se encuentra ingresado.



Este miércoles, se organizó por tercera noche consecutiva una velada de oraciones en la vaticana plaza de San Pedro, donde la víspera ya acudieron decenas de fieles y cardenales.



Las escenas recuerdan a las concentraciones que hubo antes de la muerte de Juan Pablo II, en 2005, pero el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga señaló que “aún no es momento para que él se vaya al cielo”.



“Siempre rezamos por él y ahora redoblamos”, dijo el martes por la noche Marcela Oviedo, una mujer de 55 años, durante una misa por la salud del papa celebrada en Santa María Dolorosa, iglesia nacional argentina en Roma.



¿Hacia una renuncia?



Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron su salud en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.



Y ha reabierto los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones. El derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.



La decisión el lunes del papa de convocar un consistorio de cardenales, en una fecha por precisar, reavivó además las especulaciones sobre la posibilidad de que renuncie.



El diario La Repubblica recordó que Benedicto XVI anunció su renuncia al papado en 2013 durante un consistorio sobre canonizaciones, “palabra que más allá del Tíber suscita una instintiva aprensión” desde entonces.



Pero para el rotativo Il Messaggero, esta convocatoria manda “una señal clara a toda la curia, una forma elegante de dejar claro que [Francisco] sigue al mando y que no tiene intención de dar un paso atrás”.



“Benedicto demostró que el papa puede renunciar y creo que Francisco tiene la libertad interior para hacer lo mismo, si lo considera necesario”, aseguró al diario La Stampa el cardenal italiano Augusto Paolo Lojudice.



El pontífice argentino ha dicho, no obstante, varias veces que ese momento aún no ha llegado y, desde inicios de semana, se ha mostrado más activo.



El lunes, llamó a la parroquia de Gaza, como lo ha hecho desde el comienzo de la guerra, y autorizó varias canonizaciones, entre ellas “el médico de los pobres” José Gregorio Hernández, que se convertirá en el primer santo de Venezuela.



Y, este miércoles, nombró a varios obispos en diócesis de México, Australia y Tanzania.