Estado de Nueva York reclama $370 millones a Trump por fraude financiero

El Estado de Nueva York reclama 370 millones de dólares al expresidente Donald Trump en la causa judicial en la que se lo acusa de haber inflado de manera artificial el valor de sus propiedades, según documentos del proceso difundidos este viernes.



La cifra reclamada es mucho mayor que los 250 millones de dólares que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, había anunciado que reclamaría cuando inició la causa en 2022.



En una reacción inmediata a través de su red social Truth Social, el multimillonario republicano en campaña para las elecciones presidenciales de noviembre, atacó nuevamente a James, una fiscal afroestadounidense a la que acusa de "corrupta" y de llevar adelante una "caza de brujas".



"No hice nada malo. Mis declaraciones financieras son buenas y muy prudentes", indicó una vez más Trump este viernes.



El expresidente, sus hijos Donald Jr. y Eric y su imperio familiar Trump Organization están acusados por la justicia neoyorquina de haber inflado de manera colosal durante la década de 2010 el valor de sus rascacielos, hoteles de lujo y campos de golf para obtener préstamos más favorables de los bancos.



Donald Trump declaró en el juicio el 6 de noviembre, ocasión en la que se enfrentó durante cuatro horas a los fiscales y en ocasiones fue reprendido por sus enconadas respuestas por el juez Arthur Engoron.



El magistrado dictaminó que la oficina de James ya había mostrado "evidencia concluyente" de que Trump había sobrevalorado su patrimonio neto en documentos financieros por entre 812 y 2.200 millones de dólares entre 2014 y 2021.



Por tanto, el juez ordenó la liquidación de las compañías que administraban los activos en cuestión, como la Trump Tower y el rascacielos 40 Wall Street en Manhattan, una decisión que está en apelación.



A diferencia de algunas de las batallas legales de Trump -incluyendo el caso criminal en su contra en el que se le acusa de conspirar para anular las elecciones de 2020- la demanda presentada por la demócrata James no conlleva riesgo de pena de prisión.



El monto a pagar será determinado por el juez en el momento de la sentencia, para la cual no hay una fecha confirmada.