Estadio Metropolitano de Madrid albergará la final de la Champions en 2027

El Estadio Metropolitano de Madrid, sede del Atlético de Madrid, será la sede en 2027 de la final de la Liga de Campeones masculina, anunció este jueves la UEFA tras la reunión de su comité ejecutivo en Tirana, Albania.



Madrid, que sucederá a Budapest (sede de la próxima final en 2026), será escenario del partido por el mayor título europeo de clubes por sexta vez desde 1956 y la segunda en el Metropolitano tras la de 2019.



Las otras cuatro se disputaron en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.



La UEFA también decidió que la final de la Champions femenina en 2027 se jugará en el Estadio Nacional de Varsovia, sucediendo al Ullevaal Stadion de Oslo.

