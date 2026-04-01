Esperan que el clima no impida el lanzamiento de Artemis II

A pocas horas del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la NASA tiene todo listo para el despegue de su misión más ambiciosa en décadas, que prevé trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

La cuenta regresiva comenzó oficialmente el lunes, y la agencia espacial de Estados Unidos aseguró que, en términos generales, no tiene preocupaciones sobre la misión.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran situados en la plataforma de lanzamiento aguardando la hora del despegue, programado para el miércoles a las 18.24 hora local (22.24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, Estados Unidos).

La cuenta atrás de Artemis II se puso en marcha el lunes con un 80 % de probabilidad de buen tiempo, aunque la NASA identificó la posibilidad de fuertes vientos y un cielo cubierto de nubes como los principales riesgos.

Aunque el sur de Florida ha experimentado lluvias en los últimos días, las previsiones meteorológicas en Cabo Cañaveral, donde la NASA posee sus instalaciones en el estado, apenas prevén un 20 % de probabilidad de precipitaciones el día del despegue.

En caso de que el despegue no se produzca mañana, la NASA tiene preparadas ventanas alternativas hasta el 6 de abril. Si se agotaran todas las oportunidades, la siguiente sería el 30 de abril.

Astronautas "con buen ánimo y emocionados"

Pese a ello, la NASA considera todo listo desde el punto de vista técnico, subrayó Jeffrey Spaulding, director sénior de pruebas de la agencia espacial estadounidense.

El funcionario reportó que están "con buen ánimo" los cuatro tripulantes de la misión: el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Los astronautas se despertarán este miércoles a las 9:45 horas (13:45 GMT), desayunarán, comenzarán a prepararse para el lanzamiento y se pondrán sus trajes especiales, describió Spaulding.

"La gente está emocionada y lista para ir en este primer capítulo en nuestro regreso a la Luna desde (la década de) los 1970. Así que estamos muy emocionados", expresó.



