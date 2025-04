España sigue sin saber qué causó el apagón: Sánchez pide calma y responsabilidad

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que todavía no hay información concluyente sobre las causas del apagón que desde el mediodía de este lunes afecta a la península ibérica.



"Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante que es devolver la electricidad a nuestros hogares", dijo el dirigente socialista en una intervención desde el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió "responsabilidad y civismo" a la población ante el apagón que desde el mediodía del lunes afecta a la península ibérica, al pedir evitar desplazamientos innecesarios y solo hacer llamadas breves por teléfono.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo la tarde del lunes esperar que "pronto" se restablezca el servicio eléctrico en toda España, que sufre un masivo apagón desde el mediodía.



Hasta ahora, "se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península" ibérica y se han reactivado "las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto", dijo el dirigente socialista en una intervención desde el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno.