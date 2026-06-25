España reporta 212 muertes atribuibles a la ola de calor en cuatro días

Estas estimaciones se basan en un sistema llamado "MoMo" (Monitorización de la Mortalidad), que recopila a diario el número de fallecidos en España y calcula la desviación de la mortalidad respecto a la mortalidad previsible según las series históricas registradas. También tiene en cuenta factores como las temperaturas que da la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A modo de comparación, según estos datos, mientras 212 personas murieron entre el pasado domingo 21 y el miércoles 24 de junio de 2026 en relación con la ola de calor, en 2025 murieron 98 personas en esos cuatro días.

No obstante, según el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), que gestiona el MoMo, estos son datos preliminares, y hay que esperar una semana para que sean más estables, aclara el diario catalán El Debate.

Proyección estadística

La científica del CNE Diana Gómez aclaró a la agencia EFE que este centro no mide muertes reales, sino que se basa en una proyección estadística, que cruza la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo y las temperaturas. Sobre esta base, el mes de junio ha registrado provisionalmente 380 defunciones por altas temperaturas, más de la mitad (55 %) en la ola de calor que acaba esta jornada, con un "subidón importante" en los últimos cuatro días, la cita el diario

Este jueves (24.06.2026), ninguna región de España estaba ya en alerta naranja o roja por calor, según Aemet. Antes de eso, el lunes (28,17 °C de media) y el martes (28,08 °C) fueron los días más calurosos registrados en España en un mes de junio desde 1950, según anunció el miércoles la Aemet. El año pasado, el mes de junio de 2025 fue el más caluroso jamás registrado, de acuerdo con sus datos.

España, uno de los más afectados por el cambio climático en Europa

Según el Ministerio de Sanidad español, entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se atribuyeron 3.832 muertes al calor en el país.

España, uno de los países más afectados por el cambio climático en Europa, está acostumbrada a las temperaturas extremas, pero desde hace unos años se enfrenta a una multiplicación e intensificación de las olas de calor, con muy pocos respiros en todo el verano.