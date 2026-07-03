España destaca labor de Cruz Roja Costarricense en rescate de venezolano Hernán Gil

Medios españoles resaltaron la labor de la Cruz Roja Costarricense en el rescate de Hernán Gil , un conserje venezolano que permaneció atrapado durante ocho angustiosos días bajo toneladas de escombros.

Su garita de trabajo se convirtió en un inesperado refugio que lo protegió del colapso del edificio. Finalmente, un equipo de rescate costarricense logró localizarlo y establecer contacto, manteniéndolo hidratado mientras se enfrentaban a la compleja y peligrosa tarea de extracción.

“La operación fue un verdadero desafío, requiriendo sumo cuidado para evitar un mayor derrumbe y garantizar la viabilidad del rescate. La tenacidad y profesionalismo de los equipos de rescate han sido clave para traer a Hernán de vuelta a la vida”, destacó la televisión española.

El caso ha generado gran reconocimiento internacional hacia los cuerpos de emergencia de Costa Rica, cuya experiencia y compromiso fueron determinantes para salvar la vida del trabajador venezolano.