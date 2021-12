Escándalo en Colombia por sospecha de amaño en partido de fútbol profesional

Un presunto amaño en un partido de la segunda división del fútbol colombiano que quedó evidenciado en televisión produjo un escándalo en el país, donde el gobierno pide investigaciones profundas sobre el caso.

El encuentro se disputó el sábado en la ciudad de Villavicencio (centro). Si el Unión Magdalena derrotaba a domicilio a Llaneros FC, sellaba su ascenso a la primera división. Aunque el 'Ciclón' inició perdiendo por un gol, en los minutos 90+5 y 90+6 logró la remontada.

El segundo tanto despierta las sospechas de trampa. Mientras la visita buscaba el gol, los jugadores rivales se quedaron quietos. En un momento de la jugada llegaron a ser cinco delanteros contra dos defensa e incluso uno de ellos se aparta para darle paso a un adversario.

Luego uno de los atacantes queda mano a mano con el portero, que hace un mínimo esfuerzo por impedir el gol.

La Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano), ente rector del balompié profesional en el país, anunció este domingo que investigará el caso.

"El presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo en uso de sus facultades administrativas ha citado para mañana al COMITÉ DISCIPLINARIO DEL CAMPEONATO y a la COMISIÓN DISCIPLINARIA de la DIMAYOR, para analizar la situación ocurrida en el partido @ClubLlanerosFC vs @UnionMagdalena", escribió la entidad en Twitter.

El presidente, Iván Duque, calificó lo ocurrido como una "una vergüenza nacional".

"El deporte requiere transparencia, honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que deslegitime la ética deportiva", añadió en la red social.

El mandatario conservador exigió que la "situación se esclarezca con celeridad".

The level of match fixing in Colombia is sad, but this is hilariously sad.



Could they have not been more obvious about it? 🤦‍♂️



This goal clinched Unión Magdalena promotion to the Colombia first division. Unserious federation.



pic.twitter.com/j3fzWFJQDU