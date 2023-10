“Es el final, los quiero mucho”, dijo israelí a sus padres antes de ser secuestrado

Itzik Horn no tiene contacto con sus dos hijos, Iair y Eitan, desde el sábado 7 de octubre, primer día de los ataques terroristas.

“Cuando empezaron las primeras imágenes subidas y mostradas por la jurisdicción israelí, yo miraba y decía: 'Pobre gente, enterarse por un video que subió el Hamás que sus familiares son secuestrados a Gaza'. Después del domingo a las 10 a. m., yo ya miraba los videos con desesperación a ver si encuentro a mis hijos y no los vi”, dijo el padre.

“De repente, mi mamá me dice que alrededor de la casa hay terroristas que están gritando e intentan entrar a la casa. Me dijo que no sabe qué hacer, que tiene miedo, que están disparando encima del cuarto. Como a las 10:05 a. m., mi papá nos escribió a mí y a mis hermanas, que están (los terroristas) adentro del refugio y que lo atraparon a él y a mi mamá”, contó Ben Ami.