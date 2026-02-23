"Es como un berrinche": Tico describe violencia en México tras muerte de "El Mencho"

Nerviosismo, alerta y miedo son parte de las sensaciones que se viven en México tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, el poderoso capo de la droga conocido como "El Mencho", ocurrido este domingo.

Así lo describió el costarricense Rolando Castillo en conversación con Telenoticias (vea video adjunto).

"Es como un tipo de berrinche o manifestación que hace toda la gente que está involucrada en narco, porque capturaron a su gran líder", describió.



El nacional explicó que, durante la tarde de este domingo, las autoridades emitieron una alerta roja que limita el acceso a medios de transporte público o plataformas de transporte privado.

Incluso se ha dado la cancelación de vuelos.

Los hechos violentos se reportan en diferentes estados y como protesta por parte del Cártel Jalisco Nueva Generacion (CJNG).

