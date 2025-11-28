"Es algo inolvidable": periodista tico narra encuentro que tuvo con el papa León XIV

El periodista costarricense, Jovel Álvarez, tuvo la posibilidad de saludar y compartir un breve mensaje al papa León XIII (vea el video adjunto).

Lo hizo durante el vuelo que compartió con el pontífice, camino a Turquía, el destino principal de su primer viaje internacional.

"Nos encanta escucharlo hablar español. Ojalá se repita más", alcanzó a decirle el comunicador al papa en un breve intercambio.



Durante una intervención en Telenoticias, el periodista explicó que León XIV ha tenido que hablar en italiano la mayor parte del tiempo y que apenas ha dirigido algunas palabras en inglés a los comunicadores que lo acompañan. Sin embargo, también ha hecho algunos comentarios en español que se han vuelto virales.

"Creo que las recibió de buen grado. Obviamente, él iba pasando uno por uno, no dedicada mucho tiempo a cada persona. Sé que lo recibió y que él está consciente de que le va mejor, vamos a decir así, en español, porque su experiencia pastoral fue en Perú y su idioma como pastor es el español", comentó Álvarez. "Ya había visto pasar al papa Francisco cerca de mí en algunas ocasiones, pero saludar al papa fue la primera vez. Fue muy emocionante, a pesar de que todo el tiempo antes, la noche antes no dormí de los nervios, estaba muy cansado en ese momento del saludo, estaba ansioso, porque yo vengo de camarógrafo también, entonces estaba ansioso de la cámara, de que todo saliera bien, pero en el momento en que tuve al papa frente a mí, como que todo el nerviosismo desapareció, no sabía qué iba a decir, en ese momento se me ocurrió y lo disparé de esa manera. Fue muy especial. Para mí un momento, más allá de la parte periodística, que obviamente estoy aquí como periodista, pero a nivel humano, creo que es algo inolvidable", agregó.

Como parte de su cobertura, el periodista viajó en bus junto a colegas hispanoamericanos de la parte europea de la capital turca de Estambul, a la asiática. El sábado podrá presenciar una multitudinaria misa en el estadio cubierto Volkswagen Arena.

Antes, el pontífice visitará la mezquita Azul, como en el pasado lo hicieron sus antecesores, Benedicto XVI y Francisco.

Valga recordar que los católicos y cristianos son minoría en ese país. Sin embargo, la visita a Turquía era un deseo de Francisco, quien antes de su muerte, el 21 de abril anterior, había expresado su deseo de celebrar en ese país los 1.700 años del credo de Nicea (también conocido como credo de los cristianos, que es el que define a Jesucristo como "el hijo de Dios").

Pero esa nación es, además, histórica para el cristianismo debido a las evangelizaciones y fundaciones de comunidades realizadas por San Pablo.