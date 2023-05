Erdogan busca su reelección en segunda vuelta tras 20 años en el poder en Turquía

28 de mayo de 2023, 8:36 AM

Es "importante conservar lo que se adquirió en los últimos veinte años en Turquía", bajo el mandato de Erdogan, declaró Mehmet Emin Ayaz, un empresario de 64 años, en Ankara. Aysen Gunday, una jubilada de 61 años, consideró al contrario que las elecciones eran un "referéndum" y declaró haber votado por Kiliçdaroglu. Dos visiones del país se enfrentan en estas elecciones. Por un lado, Kiliçdaroglu promete restaurar la democracia, la independencia de la justicia y de la prensa. Por el otro, el presidente Erdogan encarna la promesa de estabilidad, a pesar de que su consolidación en el poder rivaliza con la de los sultanes otomanos. La ventaja de Erdogan en la primera vuelta se consiguió a pesar de la importante inflación que golpea el país -- superó el 85% en otoño -- y el devastador terremoto que azotó la nación hace tres meses. El socialdemócrata Kiliçdaroglu no logró aprovechar la crisis económica que está haciendo mella en los hogares y los jóvenes turcos. Lidera una coalición de partidos que abarca desde la derecha nacionalista hasta el centro-izquierda liberal y que recibió el respaldo del partido prokurdo HDP. Tras la primera vuelta, Kiliçdaroglu apareció más ofensivo y menos sonriente que al inicio de su campaña. Al carecer de acceso a los principales medios de comunicación, batalló en Twitter mientras sus partidarios trataban de movilizar a los votantes yendo de puerta en puerta. En juego estaban 8,3 millones de electores que no votaron hace dos semanas, pese a una cifra de participación del 87%. Un millón de observadores

Erdogan, que ya goza de una mayoría en el Parlamento, multiplicó los encuentros y basó su campaña en las transformaciones que trajo al país desde que llegó al poder como primer ministro en 2003, y luego como presidente desde 2014.



El presidente ha subido el salario mínimo tres veces en un año y ha multiplicado sus promesas de campaña, como las becas gratuitas prometidas en el último minuto a los estudiantes de luto tras el terremoto.



"Votaré por Erdogan. No hay nadie como él", dijo Emir Bilgin, de 24 años, en un colegio electoral de un barrio obrero de Estambul.



En Ankara, Zerrin Alan, de 55 años, declaró que estaba "tan emocionada (que) no podía dormir". "Espero que estas elecciones no estén amañadas", añadió antes de emitir su voto.



Para ello, la oposición prevé desplegar "cinco observadores por urna", es decir, un total de un millón de personas para vigilar el escrutinio.



Salvo sorpresa, los resultados se esperan para el domingo por la noche.